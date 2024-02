Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a omorat doi studenți, in accidentul rutier pe care l-a provocat in stațiunea 2 Mai, a inceput, joi, cu o amanare de cateva ore. Timp in care instanța a decis, in paralel, ca Pascu sa ramana in continuare in arest preventiv. Parintii…

- Este o zi importanta pentru familiile victimelor ucise cu sange rece in accidentul din 2 Mai! Joi dimineața incepe procesul lui Vlad Pascu, iar șoferul drogat, care i-a omorat pe Sebi și Roberta, ar putea sa iși primeasca pedeapsa. Iata pentru ce infracțiune este judecat și ce mesaj terifiant a transmis…

- Rastunare de situație in cazul tragediei de la 2 Mai, provocata de Vlad Pascu, tanarul drogat care a ucis cu mașina 2 studenți. Anchetatorii susțin ca de vina sunt și victimele, care au creat o stare de pericol, pentru ca ar fi mers pe partea dreapta a drumului, nu pe stanga, așa cum prevede legislația…

- S-a luat o noua decizie in cazul lui Vlad Pascu, tanarul care a produs tragedia de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri. Ei bine, Tribunalul Constanta a decis ca baiatul sa ramana in arest preventiv. In acest fel, decizia instantei este definitiva.

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a condus mașina sub influența drogurilor și care a accidentat mortal doi studenți, este trimis in judecata pentru ucidere din culpa și pentru parasirea locului accidentului. Accidentul mortal s-a produs in localitatea 2 Mai, dintre Mangalia și Vama Veche. Parchetul…

- Avocații lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a omorat doi tineri in 2 Mai au cerut ca, in cazul clientului lor, masura de arest preventiv sa fie inlocuita cu cea a arestului la domiciliu. Magistrații au respins cererea și au prelungit arestul, insa decizia nu e definitiva, ceea ce inseamna ca tanarul…

- Mama lui Vlad Pascu, acuzata de influențarea declarațiilor și amenințare in dosarul fiului sau, a fost recent eliberata din arestul la domiciliu. Aceasta a facut primele declarații legate de situația in care se afla, in cadrul unui interviu acordat unui ziarist. Ce spune despre sentimentele pe care…

- Rebecca L., fiica unei consiliere de la primarie, care se droga cot la cot cu șoferul ucigaș Vlad Pascu, a transmis un mesaj incredibil, in care susține ca ea nu este o turnatoare, așa cum o considera prietenii „oxicomani”.