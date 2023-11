Șocul unui bunic din Târgu-Jiu. Și-a găsit nepotul fără suflare în baie Un adolescent din Targu Jiu, in varsta de 13 ani, a fost gasit in baie, in stare de inconștiența, de bunicul sau. Barbatul a sunat la 112, dar medicii sosiți duminica la fața locului au constatat decesul copilului. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu anunța ca duminica „au fost sesizați prin apelul 112, de un barbat de 49 de ani, din municipiul Targu Jiu, despre faptul ca, l-a gasit pe nepotul sau, de 13 ani, cazut in baie, inconștient”. Echipajul Serviciului de Ambulanța Gorj, sosit la fața locului, a efectuat manevre de resuscitare, insa la final a fost constatat decesul copilului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

