Șocul emoțional poate ucide Șocurile emoționale pot fi fatale, fie ca este vorba despre o experiența traumatizanta, un eșec in dragoste sau un ciștig neașteptat la loterie, scrie gizmodo.com. Veștile șocante, fie bune sau proaste, arunca in aer producția de adrenalina a organismului, un hormon al stresului care duce la ingustarea arterelor ce alimenteaza cu singe inima. Acest lucru poate „paraliza” o parte a miocardulu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Autorul unui atac jihadist cu cutitul comis la inceputul anului 2020 la Londra, ucis de politie, se remarcase cu putin timp inainte in inchisoare prin radicalismul sau si isi exprimase dorinta de a ''o ucide pe regina'', potrivit unui raport facut public marti in instanta, relateaza AFP. De…

- Amazon neaga vestile conform carora va accepta Bitcoin ca mijloc de plata. Criptomoneda ajunge din nou la 37.000 de dolari, dupa ce depasise pentru scurt timp pragul mult dorit de investitori, de 40.000 de...

- Directorul executiv al FC Dinamo, Iuliu Muresan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca intentioneaza sa atace la TAS decizia FIFA prin care gruparii bucurestene i se interzice dreptul de a efectua transferuri din cauza unor datorii mai vechi catre fosti jucatori. "Vestile…

- Barbatul a fost gasit inconstient. La mobilizarea si introducerea acestuia in ambulanta, acesta a facut stop cardio-respirator. S-au inceput imediat manevrele de resuscitare, dar pacientul nu a raspuns, declarandu-se decesul o ora mai tarziu", a declarat prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, coordonator SMURD/UPU…

- Veștile proaste nu se opresc, insa, aici, și asta deoarece mai multe persoane s-ar putea afla, in continuare, sub daramaturi. Operatiunile de cautare si salvare sunt in curs de desfasurare.Cladirea care s-a prabusit era situata intr-o mahala din suburbia Malad din Mumbai.Drumurile si pietele din Mumbai…

- Lumea sportului se bucura de la 1 iunie de importante masuri de relaxare privind participarea spectatorilor la competițiile sportive, dar și cu privire la activitatea salilor de sport și fitness și a piscinelor interioare, ca urmare a aprobarii in ședința de Guvern de ieri a Hotararii pentru modificarea…

- Povestea de dragoste dintre Ștefan Augustin Doinaș și balerina Irinel Liciu a inceput in casa unor prieteni comuni. El, inca un anonim. Ea, deja vedeta in Romania comunista. Vrajit de chipul balerinei, Ștefan Augustin Doinaș nu o mai lase sa plece din casa respectiva decat intr-un singur mod. Ținandu-l…

- Vestile bune pentru tara noastra vin astazi de la Comisia Europeana, semnalele pozitive sunt extraordinar de imbucuratoare, insa reiterez apelul la prudenta, a scris miercuri, pe Facebook, ministrul Finantelor Alexandru Nazare. Acesta a precizat ca prognoza de crestere de 5,1% pentru economia…