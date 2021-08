„Socola”, în formulă completă la conducere: Institutul de Psihiatrie are şi director medical Dupa o serie de schimbari care au avut loc in ultima perioada, echipa de conducere a Institutului de Psihiatrie „Socola" este in acest moment completa. Dupa ce, la finalul lunii iulie, fostul director medical, dr. Raluca Prepelita, si-a inaintat demisia din functie, postul este ocupat acum de dr. Alexandra Bolos (foto). Dr. Bolos este medic psihiatru al Institutului din anul 2001, mai intai ca rezident, ulterior ca specialist, iar din 2011 ca medic primar. Din 2015 este si sef lucrari Disciplina Psihiatrie la Facultatea de Medicina de la Universitatea de Medicina si Faramcie „Grigore T. Popa"… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

