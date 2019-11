Stiri pe aceeasi tema

- More severe #AcquaAlta #flooding expected in Venice today.This follows more heavy rain & snow in northern Italy causing rivers to swell, and strong winds in the Adriatic (pictured here in Croatia yesterday) whipping up an even higher tide. pic.twitter.com/0yVj8qL8si — Matt Taylor (@MetMattTaylor) November…

- Doua sectii de votare din judetul Gorj au ramas, duminica seara, fara energie electrica, insa procesul de vot nu a fost intrerupt, a declarat purtatorul de cuvant al BEJ, Corina Belteu, informeaza Agerpres.Citește și: Trei pescari s-au ratacit in Insula Mare a Brailei: au fost gasiți in cele…

- Pentru prima data de la constituirea sa, Alianța Nord-Atlantica (NATO) este nevoita sa iși asume o atitudine tranșanta, fața de un stat membru. Sfidarea fara precedent a celui mai important aliat din Orientul Mijlociu - Turcia, care a decis sa cumpere echipamente militare de la Federația Rusa, in detrimentul…

- Intre EximBank și Agricost SA s-a incheiat un acord de finanțare in valoare de 28,8 milioane de euro pentru achiziționarea unui echipament agricol performant și extinderea structurii de irigație din Insula Mare...

- Un acord de finantare in valoare de 28,8 milioane de euro a fost incheiat intre EximBank si Agricost SA - administratorul exploatatiei agricole Insula Mare a Brailei, cel mai mare sistem de ferma integrata din Uniunea Europeana (UE), cu scopul achizitiei de echipament agricol performant si extindere…

- O femeie din orasul Braila a s-a indragostit pe Facebook de un individ care a pretins ca este general in armata Statelor Unite ale Americii. Prin intermediul Facebook, barbatul i-a cerut femeii in varsta de 51 de ani 30.000 de euro pentru a veni din Irak la Braila. Cei doi s-au cunoscut si au discutat…

- ​Lionel Messi (32 de ani) ar avea o clauza în contract care i-ar permite sa plece la finalul fiecarui sezon de la FC Barcelona, anunta El Pais.Potrivit sursei citate, clauza a fost introdusa în contract la ultima prelungire a întelegerii, în 2017, când Messi a semnat…

- Anul acesta, in Insula Mare a Brailei, compania Agricost a testat o noua tehnologie de insamantare a hibrizilor de porumb. Potrivit opiniei specialistilor, in urma rezultatelor incurajatoare, aceasta va fi extinsa. Este vorba despre semanatul in patrat, informeaza fermierinromania.ro.