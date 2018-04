Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Feroviara de Turism este aproape de faliment. Compania care administreaza hoteluri, terenuri, locomotive cu aburi și trenuri de epoca nu mai poate fi salvata de Ministerul Transporturilor, scrie Capital.ro. La cinci ani dupa procedura de insolventa, niciunul dintre cei sapte administratori…

- Compania aeriana Air France a anunțat marți ca seria de șapte greve de cate o zi, declanșata in februarie de catre angajații care solicita salarii mai bune, a dus la pierderi de aproximativ 170 de milioane de euro .

- Plata dividendelor crește cu 15%, pana la un total de peste 170 de milioane de euro, fața de 150 de milioane de euro in anul precedent Angajații din Germania primesc 1.141 de euro Plata primei de performanța se va efectua la mijlocul lunii aprilie 2018 Directorul departamentului de resurse umane din…

- In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 322.127 si in judetele Iasi - 179.123, Suceava - 139.015 si Bacau - 132.065.La finele lunii ianuarie, erau suspendati de la plata 145.768…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, din cauza rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunța un comunicat al Guvernului. Decizia apartine…

