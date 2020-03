Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca, incepand de miercuri, va reduce parcul circulant, cu inca 15%, ca urmare a diminuarii semnificative a cererii de transport din cauza riscului de infectare cu virusul SARS CoV-2. Totodata, nu va fi suspendata sau desfiintata nici o linie de autobuz,…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) va face, incepand de miercuri, o noua reducere a parcului circulant, cu inca 15%, ca urmare a diminuarii semnificative a cererii de transport din cauza riscului de infectare cu virusul SARS CoV-2, insa nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz,…

- STB reduce numarul mijloacelor de transport cu 25% Foto: Arhiva. Societatea de Transport Bucuresti va reduce de luni cu 25% numarul autobuzelor, troleibuzelor si tramvaielor scoase pe traseu din cauza scaderii numarului de calatori. Nu va fi suspendata sau desfiintata însa nicio…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca numarul mijloacelor de transport care circula va fi redus cu pana la 25 la suta, incepand de lunea viitoare, dar nu va fi suspendata nicio linie.

- Societatea de Transport Bucuresti anunta ca numarul mijloacelor de transport care circula va fi redus cu pana la 25 la suta, incepand de luni, dar nu va fi suspendata nicio linie. "STB SA va aloca pe fiecare linie un numar de vehicule corespunzator cererii de transport, dar si in concordanta cu gradul…

- Liniile de transport in comun din Bucuresti vor functiona cu un parc de vehicule redus cu pana la 25%, incepand de luni, 23 martie, si nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz, troleibuz sau tramvai, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB S.A.), intr-un comunicat transmis…

- Liniile de transport in comun din București vor funcționa cu un parc de vehicule redus cu pana la 25 la suta, incepand de luni, 23 martie, dar nu va suspenda sau desființa nicio linie de autobuz, troleibuz sau...

- Societatea de Transport Bucuresti SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica, decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant, dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul troleibuze. "Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in interiorul…