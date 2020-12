Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost impușcat, joi, in Botoșani, de polițiștii care il urmareau in trafic. Din primele informații, barbatul se afla la volanul unei mașini și a fugit de polițiștii care il urmareau. Șoferul ar fi reușit sa iasa din Iași și a ajuns pana in Botoșani, fiind urmarit […]…

- O numire la limita dictaturii ar fi desemnarea lui Nicolae Ciuca in poziția de premier al Romaniei, ii arata președintelui Klaus Iohannis ActiveWatch si alte sase organizatii civice, intr-o scrisoare publica prin care ii solicita sa nu accepte ca șef al Guvernului o persoana cu profil militar. Numirea…

- La o zi dupa ce Ludovic Orban și-a dat demisia din fruntea Guvernului, liberalii cauta alte propuneri de premier. Pentru ca singuri nu vor putea forma o majoritate, noul șef al Executivului va trebui agreat de USR PLUS și de UDMR. Ciuca, primele declarații din funcția de premier interimar Pana…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat, vineri, la Calafat, ca pe 15 decembrie, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va primi cea mai mare medalie americana civila - "Medalia pentru Merit" (Medal of Merit) - pentru activitatea desfasurata ca sef al Apararii.…

- Ministerul Apararii Nationale va asigura transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei, afirma ministrul Nicolae Ciuca, relateaza Agerpres. “Ministerul Apararii…

- Reprezentanții cadrelor sanitare se vor intalni cu șefii județului Neamț astazi la ora 14:00, dar pana atunci, vor avea consultari politice locale. REVOLTA partidelor, la Neamț! Se cere capul lui ARSENE, ”stapanul” spitalului care a ars „Numirea acestui manager va fi facuta de catre medicii din…

- Florin Citu a anuntat ca in urmatoarea perioada va incepe un program-pilot pentru e-Facturare, care va aduce la buget venituri de circa 20 de miliarde lei. Ministrul de Finante a adaugat ca nu vor exista executari silite pentru companii pana pe 25 decembrie si va fi luata masura extinderii termenului…

- Consiliul Economic si Social este o institutie care nu si-a jucat rolul suficient in ultimii ani de zile si, de aceea, am vrea sa reformam aceasta organizatie, a declarat, miercuri, la conferinta anuala a Asociatiei Berarii Romaniei, Radu Burnete, director executiv in Confederatia Patronala Concordia.…