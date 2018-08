Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialist ungar, de opozitie, i-a cerut joi guvernului conservator condus de Viktor Orban 'sa opreasca alungarea tinerilor din Ungaria', respectiv sa ia masuri pentru a incuraja tinerii sa nu mai plece sa-si caute de lucru in alte state din Uniunea Europeana, transmite agentia MTI. Guvernul…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, este asteptat azi la Baile Tușnad (Balvanyos), județul Harghita, unde va vorbi despre viitorul Europei, dar și despre chestiuni economice si tematici legate de soarta Bazinului Carpatic La Universitatea de Vara de la Baile Tușnad (Balvanyos) temele de actualitate ale…

- Parlamentul ungar a adoptat miercuri un pachet de legi numit "Stop Soros", care face posibila "incriminarea" ajutorului acordat de ONG-uri solicitantilor de azil, o intiativa controversata a guvernului Viktor Orban, sfidand astfel Uniunea Europeana si grupurile pentru apararea drepturilor omului,…

- Noua romani si-au pierdut viata in accidentul rutier produs marti in Ungaria, in apropiere de Budapesta, unde un microbuz inmatriculat in Romania s-a ciocnit... The post UPDATE! Cine sunt cei 9 romani morti in accidentul din Ungaria. 35 de copii au ramas orfani appeared first on Renasterea banateana…

- Accident grav petrecut marți dupa-amiaza pe o autostrada din Ungaria. Un microbuz s-a lovit de un camion in apropiere de orașul Cegledbercel. Cel puțin noua persoane și-au pierdut viața, in timp ce Ministerul Afacerilor Externe a activat celula de criza. UPDATE 23 mai, ora 10:15. MAE confirma ca toți…

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include intre altele, ca „prioritate legislativa”, un proiect de lege pentru instituirea schemei de ajutor de stat „Imprumuturi fara dobanda pentru tineri”, menționand ca nu este nevoie ca tinerii beneficiari sa aiba venituri.Programul are ca scop…

- Programul are ca scop „facilitarea accesului la finantare pentru tinerii sub 26 de ani care nu au un loc de munca sau care sunt in perioada studiilor", valoarea maxima a creditului fiind de „40.000 de lei", arata documentul citat de Mediafax. Potrivit proiectului, garantia statului va fi de…