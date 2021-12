Stiri pe aceeasi tema

- Creșterile prețurilor la energie nu sunt cauzate in principal Green Deal sau Fit for 55, este un context cu totul și cu totul mai larg din punct de vedere international, precum și anumite jocuri dinspre Est, de la Gazprom, și cererea crescuta in Asia, a spus Cristian BUȘOI, Președintele Comisiei pentru…

- Cresterea accentuata a preturilor la energie electrica si gaze naturale ii determina pe specialisti sa caute solutii pentru reducerea facturilor. Consultantii energetici afirma ca renovarea cladirilor este o solutie care, in plus, poate contribui la reducerea dependentei de combustibilii fosili. Cladirile…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri Comunicarea privind prețurile la energie pentru a aborda creșterea excepționala a prețurilor la energie la nivel mondial, care se preconizeaza ca va dura pe tot parcursul iernii, și pentru a sprijini populația și intreprinderile europene. Comisarul european pentru…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in urma solicitarilor mai multor state, printre care și Romania, Comisia Europeana a prezentat miercuri o recomandare de masuri, care sa permita tuturor țarilor afectate din cadrul UE sa intervina rapid la nivel național…

- Seful delegatiei PSD din Parlamentul European (PE), Dan Nica, a transmis miercuri, in cadrul sesiunii plenare a PE, ca toate tarile din Uniunea Europeana afectate de majorarea preturilor la energie si gaze au nevoie de solutii urgente din partea autoritatilor, altfel oamenii isi vor pierde increderea…

- Comisia Europeana a declarat ca este gata sa valideze „masurile temporare” ale statelor UE în fața creșterii prețurilor la gaz și electricitate, în timp ce lucreaza pentru a reduce dependența pe termen lung de combustibilul fosil, potrivit AFP. „Exista instrumente…

- Delegatia PSD din Parlamentul European a solicitat dezbatere prioritara, cu rezolutie, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu cresterea preturilor la energie, o problema "majora" existenta la nivelul Uniunii Europene. "Eurodeputatii PSD au pus accent pe necesitatea…

