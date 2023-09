Social media și spălarea pe creier. De ce abuzul de realitate virtuală atacă simțul responsabilității comunitare Tik-Tok-ul din China e plin de lecții instructive. In varianta pentru export, el a devenit o arma geopolitica prin care regimurile autoritare submineaza coeziunea sociala și randamentul economic al noilor generații din lumea libera. Treaba aceasta ne privește direct și pe noi, in Romania.In 2015 am publicat, la editura Humanitas, o carte intitulata Facebook. Fabrica de narcisism. O privire asupra cuprinsului e suficienta pentru a circumscrie unghiul meu de abordare analitica: „era celebritații”, „marea trancaneala digitala”, „omul nou 2.0”, „agora digitala”, „false identitați”, „fragmentarea discursului”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg anunta ca a renuntat la o lupta in cusca cu Elon Musk, el precizand, intr-un mesaj postat in social media, ca seful Tesla "nu este serios".Miliardarii rivali au convenit aparent in iunie sa se lupte, cand Musk a scris pe Twitter ca este "gata pentru o lupta in cusca". Zuckerberg,…

- Elon Musk, patronul rețelei de socializare X, a anunțat duminica, 6 august, ca lupta sa in cusca cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe rețeaua cunoscuta anterior sub numele Twitter, a informat Reuters, preluata de news.ro.„Lupta Zuck v Musk va fi transmisa in direct pe X. Toate…

- Premierul ucrainean Denis Șmihal a condamnat joi, 20 iulie, decizia Poloniei de a prelungi interdicția asupra importurilor de cereale ucrainene indiferent de decizia Uniunii Europene, pe care a calificat-o drept o "masura neprietenoasa și populista", informeaza Reuters."In aceasta perioada critica,…

- Mark Zuckerberg a stat joi cu ochii pe cifrele de trafic ale noii sale retele sociale si a anuntat deja depasirea mai multor praguri de utilizare la fiecare cateva ore. Dupa primele doua ore din momentul lansarii, seful Meta anunta deja ca peste 2 milioane de oameni au inceput sa foloseasca Threads.…

- Noua platforma de „microblogging” Threads a fost lansata miercuri, 5 iulie, de gigantul online Meta, compania-mama a Facebook și Instagram. Rețeaua sociala este vazuta ca un rival pentru Twitter, relateaza The Guardian și AFP, citata de Agerpres.„Sa mergem. Bine ati venit pe Threads”, a scris CEO-ul…

- Mark Zuckerberg se ține de promisiuni! Miliardarul a lansat o noua retea de socializare. Aceasta se numeste Threads si este rivala aplicației lui Elon Musk, Twitter. Insa, momentan aplicația nu este disponibila in Uniunea Europeana. Ce este Threads, noua aplicație de la Meta se conecteaza la Instagram…

- Meta a lansat miercuri noua sa retea de socializare, numita Threads, o platforma de microblogging cu caracteristici similare celor ale Twitter, o amenintare pentru grupul lui Elon Musk deja fragilizat, relateaza AFP.Sa mergem. Bine ati venit pe Threads, a scris CEO ul Meta, Mark Zuckerberg, pe contul…

- Un schimb de mesaje dintre Elon Musk și Mark Zuckerberg arata ca cei doi miliardari din domeniul tehnologiei se declara pregatiți sa se lupte intr-un meci in cușca, relateaza BBC.Elon Musk, in varsta de 51 de ani, a publicat pe Twitter, platforma sa sociala, un mesaj in care a afirmat ca este „dispus…