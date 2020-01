Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta in functie a Croatiei, conservatoarea Kolinda Grabar-Kitarovic, si un fost prim-ministru de centru-stanga, Zoran Milanovic, se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pe 5 ianuarie, cu cateva zile dupa preluarea de catre Zagreb a presedintiei semestriale a Consiliului…

- Presedinta in functie a Croatiei, conservatoarea Kolinda Grabar-Kitarovic, si un fost prim-ministru de centru-stanga, Zoran Milanovic, se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pe 5 ianuarie, cu cateva zile dupa preluarea de catre Zagreb a presedintiei semestriale a Consiliului…

- Candidatul social-democrat Zoran Milanovici a obținut cele mai multe voturi în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din Croația, desfașurat duminica, potrivit rezultatelor parțiale prezentate de catre Comisia Electorala, citate de Reuters. Astfel, dupa numararea a 29% dintre sufragii,…

- Candidatul social-democrat Zoran Milanovic, fost prim-ministru, conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale din Croatia, conform rezultatelor preliminare anuntate duminica seara de Comisia electorala de stat, transmite Reuters. Dupa numararea a 29% din voturi, Milanovic a obtinut 32% din sufragii,…

- Presedinta croata in exercitiu Kolinda Grabar-Kitarovic si candidatul Zoran Milanovic vor concura in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, la 5 ianuarie 2020, indica rezultatele unui sondaj efectuat la iesirea de la urne, difuzat dupa inchiderea birourilor de vot in primul tur…

- Croatia va organiza alegeri prezidentiale pe 22 decembrie, a anuntat joi premierul Andrej Plenkovic, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Actualul presedinte Kolinda Grabar-Kitarovic, candidat al partidului de guvernare Uniunea Democrata Croata (HDZ), va candida impotriva fostului premier Zoran Milanovic,…

- PSD a caștigat alegerile prezidențiale in județul Gorj cu un procent de 37,65%. Social-democrații au obținut cele mai multe voturi in 55 de localitați, din 70. Pe locul al doilea se afla PNL cu un procent de 30%, 13 localitați. PMP a reușit sa caștige alegerile intr-o comuna, iar la Balteni PSD și PNL…

- Alberto Fernandez a obținut cel mai mare numar de voturi in cadrul scrutinului electoral prezidențial de duminica din Argentina, conform posturilor locale de televiziune, citate de site-ul agenției Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie…