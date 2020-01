Sedinta CEx este programata la ora 12, la Palatul Parlamentului. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social democrații vor incepe strangerea de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura privind demiterea Cabinetului Orban in urmatoarea sesiune parlamentara, care incepe in luna februarie.



Ciolacu a precizat ca daca PSD va gasi parteneri in Parlament care sa susțina demiterea guvernului, ii va propune lui Kaus Iohannis un premier de la PSD, iar partidul condus de el ar putea reveni la guvernare.



Planul social democraților de a depune o moțiune…