Șocant! Un robot a zdrobit un om pe care l-a confundat cu o cutie cu legume Șocant! Un robot a zdrobit un om pe care l-a confundat cu o cutie cu legume Un barbat din Coreea de Sud a murit in timp ce inspecta un robot industrial. El a fost confundat de robot cu o lada cu legume și a fost zdrobit, potrivit BBC, anunța mediafax. Robotul era responsabil cu ridicarea cutiilor cu ardei și transferarea lor pe o banda transportoare. Primele informații arata ca robotul nu a facut diferența intre victima și cutiile cu legume pe care le manipula. Barbatul in varsta de 40 de ani a fost prins de brațul robotului, a fost ridicat și impins pe banda transportoare. Fața… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Coreea de Sud a murit in timp ce inspecta un robot industrial. El a fost confundat de robot cu o lada cu legume și a fost zdrobit, potrivit BBC. Robotul era responsabil cu ridicarea cutiilor cu ardei și transferarea lor pe o banda transportoare. Primele informații arata ca robotul nu a…

- ”La data de 8 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Rovinari au fost sesizati prin apelul 112, de catre o femeie de 54 de ani, din orasul Rovinari, despre la faptul ca intr-o cariera miniera, din satul Pinoasa, ar fi avut loc un accident de munca. Din cercetarile efectuate de…

- Un barbat din Coreea de Sud a fost arestat pentru ca a batut o femeie intr-un magazin, dupa ce a crezut ca aceasta este feminista. Imaginile de pe camerele de supraveghere au aratat cum barbatul in varsta de 20 de ani a intrat in magazinul din orașul Jinju, din sud-estul țarii, dupa miezul nopții și…

- Pompierii au intervenit, miercuri dimineata, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o banda transportoare din Portul Constanta.”In aceasta dimineata, in jurul orei 05:44, am fost solicitati sa intervenim la un incendiu banda transportoare in Poarta 6 la Dana 86, Port Constanta”, anunta, miercuri,…

- O invațatoare din Bistrița este acuzata ca ar fi legat un copil de 8 ani de scaun folosind banda scotch dupa ce acesta ar fi deranjat ora. Mama copilului mai spune și ca invațatoarea l-ar fi tras de urechi pe cel mic, totul intamplandu-se in aceeași zi, informeaza Bistrițeanul.ro.„Vineri am dus…

- O invațatoare este acuzata de mama unui copil de 8 ani ca i-a legat copilul de scaun cu banda scotch pentru a nu se mai ridica in picioare. Baiețelul, mai susține femeia, sufera și de tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate. „Vineri am dus baiețelul la școala, iar la 12.00 am mers dupa el…

- Dupa ce a cazut pe asfalt, femeia s-a lovit puternic la cap, iar medicii sositi la fata locului au fost nevoiti sa cheme in ajutor si un elicopter SMURD. Din pacate, insa, in urma manevrelor de resuscitare, femeia a fost declarata decedata.Soferita, in varsta de 22 de ani, care conducea microbuzul,…

- Razboi in Ucraina, ziua 539. Administratia de la Washington a avertizat, marti, Rusia ca intensificarea cooperarii cu regimul din Coreea de Nord incalca rezolutiile Consilului de Securitate al Natiunilor Unite.