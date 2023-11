Șocant. Un bărbat din Argeș și-ar fi violat fiicele minore Un barbat din Argeș și-a chinuit intreaga familie. Acesta și-ar fi violat fiicele minore, iar soția și alți doi copii au fost agresați de acesta. Polițiștii au intervenit de urgența, iar copiii au fost preluați de Direcția pentru Protecția Copilului Argeș. Totul a pornit de la o sesizare la 112 facuta de un barbat cu privire la faptul ca o minora de 13 ani, din Recea, ar fi fost violata, in repetate randuri de tatal sau. „Au fost sesizați polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, care au preluat cercetarile. In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca, un barbat de 53 de ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

