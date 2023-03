ȘOCANT! Șofer de 77 de ani, bătut în trafic/Motivul: ar fi condus mașina prea încet – VIDEO De multe ori, viteza prea mare e cauza multor accidente rutiere. Ca urmare, șoferii sunt indemnați sa circule cu prudența și sa adapteze viteza la condițiile de drum, mai ales cand sunt condiții meteo nefavorabile sau porțiuni de carosabil pe care se fac reparații. Se intampla, insa, sa apara incidente și cand unii șoferi conduc […] The post ȘOCANT! Șofer de 77 de ani, batut in trafic/Motivul: ar fi condus mașina prea incet - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un batran din Hunedoara a fost blocat in trafic și batut fara mila de un alt șofer , pentru ca ar fi condus mult prea incet. Un batran a fost batut, in trafic, dupa ce șoferul din spatele lui s-a enervat ca conducea prea incet. Omul, in varsta de 77 de ani, a fost urmarit in trafic de un alt șofer,…

- VIDEO| Scene ȘOCANTE in trafic: Șofer de 76 de ani, din Hunedoara, batut cu bestialitate de un tanar. Motivul – ar fi condus prea incet Un șofer de 76 de ani din județul Hunedoara a fost batut marți cu salbaticie de un alt participant la trafic pe motiv ca circula cu viteza prea mica. Varstnicul a ajuns…

- Un barbat de 76 de ani din Hunedoara a fost batut cu bestialitate in trafic de un tanar pentru ca ar fi condus prea incet. Intreaga scena a fost surprinsa de o camera de supraveghere. In urma loviturilor primite, batranul a ajuns la spital. La scurt timp agresorul, un tanar de 28 de ani, a fost reținut…

- Un tanar de 28 de ani a fost reținut de polițiștii din Hunedoara, pentru ca a agresat in trafic un șofer in varsta, enervat ca acesta ar fi circulat incet. „El a respectat semnele de circulație“, spune familia victimei.

- Un șofer de 76 de ani a fost urmarit in trafic, blocat și batut, pe o strada din Hunedoara. Agresorul este un alt șofer, nervos fiindca barbatul de 76 de ani a condus prea incet. Conform Poliției Hunedoara, un barbat de 76 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Republicii, din municipiul…

