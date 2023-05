Șocant! Ce avea asupra sa un băiat de 16 ani, care a intrat într-un liceu din Craiova Un adolescent in varsta de 16 ani a intrat in vizorul jandarmilor doljeni. Acestora le-a atras atenția faptul ca tanarul „avea un comportament neadecvat”. Adolescentul a fost depistat de jandarmii doljeni dupa ce a intrat intr-un liceu din Craiova, avand asupra sa un briceag cu lama de peste 27 de centimetri, potrivit news.ro. Conform sursei […] The post Șocant! Ce avea asupra sa un baiat de 16 ani, care a intrat intr-un liceu din Craiova first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Tanarul, in varsta de 16 ani, a atras atenția jandarmilor printr-un comportament neadecvat, iar in momentul in care a fost legitimat, dupa patrunderea in liceu, aceștia au gasit asupra sa un briceag cu lama de 27,5 centimetri, a transmis joi Judetean de Jandarmi Dolj, citat de news.ro.„In momentul in…

