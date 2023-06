Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban, pedepsit de Joe Biden: SUA blocheaza a vanzare de armament catre Ungaria pentru ca Budapesta impiedica aderarea Suediei la NATOPrincipalul lider republican din Comisia pentru relatii externe a Senatului SUA, Jim Risch, a declarat miercuri ca blocheaza o vanzare de armament in valoare…

- Un inalt oficial maghiar a facut o declaratie ce pune paie pe foc pe relatiile si asa tensionate intre Bucuresti si Budapesta. Speranța este ca „va exista un viitor maghiar in Bazinul Carpatic”, a subliniat sambata secretarul de stat adjunct pentru Politica Naționala de la Biroul premierului maghiar…

- Volumul, „Lebada neagra de pe Balaton”, coordonat de jurnalistul Romeo Couți, a fost lansat miercuri, 5 aprilie, la Fundația Europeana Titulescu, unde moderator a fost Adrian Nastase. De asemenea, joi, 6 aprilie, volumul a fost lansat la libraria DIVERTA-Lipscani, unde moderator a fost Claudia Motea.…

- Ungaria blocheaza ratificarea aderarii la NATO a Suediei, iar oficialii occidentali se arata deopotriva confuzi și iritați de poziția adoptata de Viktor Orban, informeaza Politico. Dupa luni de zile de intarzieri, parlamentarii maghiari au votat sa accepte intrarea Finlandei in NATO cu puțin timp inainte…

- Ungaria blocheaza aderarea Suediei la NATO din cauza nemultumirilor pricinuite de criticile Stockholmului la adresa politicilor premierului Viktor Orban, a spus miercuri purtatorul de cuvant al guvernului ungar.

- Parlamentarii ungari asteapta asigurari din partea guvernului suedez ca membrii acestuia vor renunta la obiceiul de a emite pareri critice despre guvernul ungar si statul de drept din Ungaria, pentru ca legislativul de la Budapesta sa ratifice in schimb aderarea Suediei la NATO, a declarat duminica…

- Balazs Orban, directorul politic al guvernului maghiar, a anunțat ca parlamentarii ungari asteapta asigurari din partea guvernului suedez ca membrii acestuia vor renunta la obiceiul de a emite pareri critice despre executivul condus de Viktor Orban si statul de drept din Ungaria, pentru ca legislativul…

- In noaptea de 25/26 martie 2023, in jurul orei 01,00, o femeie de 25 de ani, din Alba Iulia a sunat la 112, exprimandu-și ingrijorarea in legatura cu fiul sau, in varsta de un an, pe care-l lasase in grija fostului sau partener, un barbat in varsta de 27 de ani, din Alba Iulia, cu care ar fi avut un…