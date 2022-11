ŞOC pentru turiştii de pe plajă: au găsit trei cadavre cu urme de tortură! Soc mare pentru turistii de pe o plaja din Acapulco, Mexic. Ei au descoperit trei trupuri neinsuflețite, care au aparut la mal, aduse de valuri. Oamenii au contactat imediat autoritațile, care au recuperat cadavrele fara sa inchida zona. 120 de crime au fost comise in Acapulco in doar primele patru luni ale acestui an. Cadavru […] The post SOC pentru turistii de pe plaja: au gasit trei cadavre cu urme de tortura! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

