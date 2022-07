Stiri pe aceeasi tema

"Scapați" prin "bunavoința" liberalilor de funcțiile de premier, președinte al Senatului sau ministru al Finanțelor, Florin Cițu și Dan Vilceanu au revenit la viața de rockeri.

Deoarece acțiunile Twitter au scazut semnificativ de cand Musk a incheiat un acord de cumparare, achiziția pare sa nu mai aiba sens din perspectiva financiara, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania.

Elon Musk, tata a 9 copii cu mai multe femei, a declarat vineri ca intentioneaza sa mareasca "semnificativ" beneficiile angajatilor pentru ingrijirea copiilor, la companiile sale, inclusiv la Tesla, si ca detaliile vor fi probabil anuntate luna viitoare, transmite Reuters.

Elon Musk, director general al Tesla si SpaceX, a devenit tata de gemeni in noiembrie impreuna cu o directoare de la Neuralink, o alta companie a sa, numarul copiilor in viata ai miliardarului american ajungand la noua, potrivit Business Insider, relateaza joi AFP, conform AGERPRES.

Compania chineza BYD Co. din China, unul dintre principalii producatori de vehicule cu energie din aceasta țara, a depășit Tesla Inc. la vanzari, in prima jumatate a anului 2022.

Elon Musk a incercat marti sa clarifice cati angajati Tesla isi vor pierde locurile de munca, afirmand ca vor fi concediati 3,5% din total, in urma lansarii unui proces de catre fosti angajati care sustin ca producatorul auto a incalcat legislatia muncii din SUA, transmite CNBC.

Vanzarile de mașini au inregistrat un declin record luna trecuta in China, cea mai mare piața auto din lume, in condițiile in care restricțiile COVID au un impact economic sever. Niciun producator auto nu a suferit mai mult decat Tesla.

Tesla, compania lui Elon Musk, recheama in service 130.000 de vehicule din cauza riscului de supraincalzire a ecranelor tactile.