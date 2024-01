Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a semnat, in decembrie 2023, contractele cu cele 8 firme selectate pentru finanțare prin schema de ajutor de stat pentru industria prelucratoare. Lista finala aduce doua mari surprize, care au in centru doi oameni de afaceri de top din Romania. Marea noutate constituie includerea societații Chimcomplex Borzești (controlata de omul de afaceri Ștefan Vuza) in randul companiilor care primesc ajutorul de stat. In același timp, au fost excluse de pe lista ECO WIND POWER SRL și EcoMetal (controlate de familia lui Dorin Umbrarescu, supranumit „regele…