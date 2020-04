Șoc la Spitalul Județean Vaslui. Gestul unui medic a pus pe jar conducerea spitalului Aceasta situație jenanta pentru medic a fost confirmata și de conducerea spitalului. Surse din spital au declarat ca medicul a avut o atitudine ciudata in momentul in care urma sa fie testat pentru coronavirus. Acesta are biroul la parter și ar fi sarit pe geam, pentru a nu da probe. „Ne vine greu sa credem ca un medic ar recurge la un asemenea gest. Sunt multe barfe care circula prin spital si probabil despre asta e vorba si in cazul domnului doctor”, au declarat reprezentantii SJU Vaslui . Conducerea Spitalului Județean de Urgența Vaslui a decis sa-l demita din funcția de șef de secție Pneumoftiziologie… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

