- Celebrul DJ Tim Bergling, cunoscut drept Avicii, a murit astazi in Oman, la doar 28 de ani, potrivit Variety. „Cu durere profunda anuntam decesul lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii”, potrivit declaratiei provenita de la reprezentantul artistului. „Acesta a fost gasit mort in Muscat,…

- Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts…

- Lumea artiștilor este in doliu! Celebrul violonist Dan Enasescu a incetat din viața la 67 de ani. La scurt timp dupa anunțul morții sale, pe rețelele de socializare au aparut mesaje in memoria acestuia. Regretatul artist era membru al Filarmonicii „George Enescu” din 1972. Regretatul maestru va fi condus…

- Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai iubite artiste a incetat din viata. Artista Viorica Batan a murit chiar de ziua ei, de Florii, pe patul de spital, potrivit informatiilor din presa. Viorica Batan a fost si asistenta medicala la Spitalul Sf. Ioan. Cumplita veste a fost data…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei, s a stins din viata in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in nefiinta a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga bransa muzicala, scrie Antena 3.Multi instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari…

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…