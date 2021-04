Stiri pe aceeasi tema

- BOCSA – Fostul primar al orasului Bocsa, Emanuel (Manu) Danila, a fost gasit in locuinta sa fara suflare, impuscat. Sotia a fost cea care a facut descoperirea macabra in jurul orei 8.29 si cea care a alertat autoritatile prin 112! Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, stabilind ca este vorba…

- „Solicitarea a fost inregistrata in jurul orei 19.00, iar in momentul sosirii pompierilor la fața locului au gasit o femeie fara semnale vitale, care fusese scoasa de aparținatori in afara locuinței și-i aplicau masajul cardiac extern, precum și cateva focare minore in interiorul casei.Pompierii au…

- Un barbat din localitatea Bodesti a fost gasit carbonizat in casa care i-a luat foc in noaptea de miercuri spre joi, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa, informeaza Agerpres. Victima, in varsta de 55 ani, a fost surprinsa de…

- Tragedie imensa in Giurgiu, petrecuta in urma cu cateva ore in casa unei familii. Un barbat de 44 de ani a fost impușcat in cap de catre un tanar necunoscut, in varsta de 28 de ani. Crima a avut loc in cursul serii de marți, alerta fiind data chiar de soția acestuia. Barbatul a cazut […] The post Barbat…

- Un fost profesor din Arad a fost gasit marți impuscat in cap, in locuinta sa din municipiu. Primele cercetari ale politistilor arata ca este vorba de o sinucidere, fiind folosita o arma de vanatoare, potrivit Agerpres.