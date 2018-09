Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, acesta era constient si a cooperat cu cadrele medicale pe tot parcursul investigatiilor. „Victima este un barbat de 39 de ani, care a ajuns in UPU cu o plaga taiata autolitica in regiunea cervicala…

- Cele trei zile libere oferite prin lege bugetarilor saptamana trecuta, cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, au dat mari batai de cap medicilor ieseni. Cumulate cu weekendul, cele cinci zile de minivacanta au umplut Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi,…

- In urma unui apel la 112, la fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a constatat ca aceasta are o reactie alergica puternica la intepatura si, dupa ce i-au administrat un medicament care sa stopeze simptomele, au decis sa o transporte la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul…

- Acesta a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi in stare grava, fiind intubat imediat. „Pacientul in varsta de 24 de ani, din Tibanesti, a ajuns in UPU in urma unei intoxicatii polimedicamentoase si etanolice, astfel ca s-a decis intubarea sa de urgenta",…

- Un iesean in varsta de 43 de ani, din cartierul Tudor Vladimirescu, a ajuns ieri la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce aburul fierbinte, din cate presupun medicii, de la o oala de apa de pe aragaz aflata sub presiune, i-a provocat arsuri pe 20- din suprafata…

- O tanara din Iași a fost grav ranita dupa o explozie a unui recipient cu diluant, petrecuta chiar in locuința sa. Femeia in varsta de 35 de ani a deschis flaconul cu diluant in apropierea unei candele iar vaporii extrem de inflamabili au explodat, provocandu-i arsuri puternice pe fața și pe partea superioara…

- Barbatul se afla pe trecerea de pietoni cand a fost lovit de o masina, provocandu-i mai multe traumatisme care au necesitat aducerea la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. In urma observatiilor, s-a constatat ca acesta are o contuzie la nivel toraco-abdominal,…

- Aceasta a fost transportata la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon“ din Iasi, de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, in urma unui apel de urgenta. Dupa observatii, s-a constatat ca lichidul fierbinte i-a provocat o arsura pe fata, gat si umar. „Pacienta…