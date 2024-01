Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc la Mega Image Domenii, unde Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor din sectorul 1 al Capitalei a intervenit rapid in urma circulației unor imagini ce aratau prezența unei rozatoare in interiorul magazinului.

- Intr-un magazin Mega Image din zona Domenii, sector 1, a fost descoperit recent un sobolan, ceea ce a determinat interventia comisarilor ANPC, care au facut verificari amanuntite, a relatat news.ro. Ca masura imediata, s-a initiat o curatenie generala, insotita de dezinsectie, dezinfectie si deratizare…

- Un sobolan a fost surprins in magazinul Mega Image Domenii, iar comisarii ANPC au facut verificari. S-a facut curatenie generala, dezinsectie, dezinfectie si deratizare, iar zona de bake-off ramane deocamdata inchisa.”In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini referitoare la prezenta unei…

- ”In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini referitoare la prezenta unei rozatoare in interiorul magazinului Mega Image Domenii, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din sectorul 1 al Capitalei a verificat informatia. Aceasta s-a dovedit reala”, a transmis, luni, ANPC. Sursa citata a…

- Primaria Constanta organizeaza achizitie pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare al municipiului.Valoarea totala estimata este de 106.547.939.1 lei, respectiv 21.309.587,8 milioane…

- Primaria Municipiului Bucuresti va plati, pe parcursul anului viitor, pentru Programul Unitar de Actiune pentru Deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie, suma totala de 27.061.510,7 lei , reiese dintr-o Hotarare a Consiliului General al Muncipiului Bucuresti, adoptata recent.Pentru deratizarea impotriva…

- Duminica, 22.10.2023, de la ora 13:30, pana miercuri, 25.10.2023, ora 06:30, Piața Trivale I va fi inchisa pentru lucrari de dezinfectie, dezinsectie și deratizare. Cetațenii municipiului Pitești iși pot face aprovizionarea, in perioada in care aceasta piața este inchisa, din celelalte piețe: Calea…

- Primaria Zalau a aprobat, in acest an, ca programul unitar de acțiune legat de tratamentele de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din municipiu sa fie realizate de catre prestatorul de servicii SC Coral Impex SRL. Societatea, prin punctele de lucru pe care le deține, are acoperire la nivel național…