- Bilanțul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a crescut joi la 10.096 dupa ce au fost inregistrate alte 386 de noi cazuri. Potrivit ultimelor informații de la Grupul de comunicare Strategica, pana acum au murit 527 de pacienți cu Covid-19.La ATI, in acest moment, sunt internați 236 de pacienți.…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 58 de cetațeni romani aflați in strainatate, 13 in Italia, 15 in Franța, 18 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, unul in Belgia și unul in Suedia, au decedat, transmite Grupul de

- Numarul cazurilor de coronavirus raportate oficial in Romania a urcat marți la 6.879, dupa anunțarea a inca 246 de infectari. Totodata, bilanțul pacienților cu Covid-19 care au murit a ajuns astazi la 332. La raportarea de ieri de la pranz fusesera anunțate 333 de cazuri noi, ridicand totalul la 6.633.…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 651 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 412 in Italia,…

- Masurile de distanțare sociala impuse de autoritațile din intreaga lume ca reacție la pandemia de coronavirus au starnit controverse in randul persoanelor care nu ințeleg pe deplin gravitatea situației, insa tocmai aceste masuri au salvat deja zeci de mii de vieți. Cercetatorii britanici de la Imperial…

- Turcia a anuntat vineri suspendarea pentru peste o luna a zborurilor sale catre si din noua tari europene, printre care Franta si Germania, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii noului coronavirus pe solul sau, informeaza AFP. Incepand de sambata la ora 05.00 GMT si pana pe 17 aprilie, nu vor…

- Cehia închide punctele de trecere a frontierelor cu Germania si Austria, în contextul raspândirii coronavirusului. Masura face parte dintr-o serie mai lunga, anuntata în cadrul starii de urgenta care va dura 30 de zile. Premierul Andrej Babis a explicat ca cetatenii…