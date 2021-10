Soarele va mângâia și frunza rubinie Sambata, pentru acest weekend se anunța o vreme minunata. Soarele rasare la ora 08:03. Temperaturile se mențin scazute pe timpul nopții. Vom avea parte de o zi frumoasa, izolat se va așterne ceața. Cerul va fi senin și treptat spre amiaza, atmosfera se va incalzi. Vantul va sufla cu intensificari doar in zonele muntoase. Soarele va apune la ora 18:20. Temperaturile minime se vor situa intre 3 și 5 grade, iar cele maxime intre 14 și 16 grade. Duminica, nu se vor inregistra modificari notabile. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

