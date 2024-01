Stiri pe aceeasi tema

- CONVINGATORI… Guvernul a adoptat miercuri contractul-cadru in domeniul sanatații și, in baza celor convenite cu medicii de familie, va menține valorile punctelor de anul trecut, atat cele pe pacient, cat și in cazul serviciilor de asistența medicala primara și ambulatorie de specialitate. Vestea cade…

- LUPTA PENTRU VIATA! …Povestea Mariei este una profund emotionanta, ilustrand lupta unei familii pentru a-si sprijini copilul in fata unor provocari medicale deosebite. Nascuta cu splina bifida, o problema congenitala grava, viata Mariei a fost un sir continuu de interventii chirurgicale si tratamente,…

- ASTEPTARE…Judecat, condamnat si eliberat conditionat dupa ce a fost acuzat de viol, vasluianul Vidineac Flavian risca acum o noua condamnare, de data aceasta pentru talharie calificata. Ceea ce este sigur este faptul ca, pana la primavara, vasluianul poate rasufla usurat, tinand cont de faptul ca abia…

- Europarlamentarul Pro Romania Corina Crețu a vizitat ieri Vasluiul, ocazie cu care s-a intalnit cu oficialitațile județului. “Ne-am intalnit cu prefectul județului și vicepreședintele consiliului județean care indeplinește atribuțiunile de președinte și am discutat despre investițiile care se deruleaza,…

- DAR… Denisa, fetița care-și cauta jucarii in tomberoane, pentru a avea și ea de ziua Moșului Nicolae, este fericita. In sfarșit in casuța ei saracacioasa din suburbia Vasluiului, la Rediu, a venit Moș Nicolae. Prin intermediul unor mesageri ai Moșului, prefectul Daniel Onofrei și viceprimarul Vasluiului,…

- NEMULȚUMIRI… Angajații Direcției de Sanatate Publica (DSP) continua protestele. Aceștia au ieșit astazi in fața instituției, insoțiți de pancarte cu mesaje precum “Vrem salarii decente”, “Nu salarii, nu respect. Umiliți. E incorect!”, “Aceeași lege, aceleași funcții, aceleași salarii”. De asemenea,…

- POVESTE DE VIATA…Denisa implineste 10 ani pe 8 decembrie, la o zi dupa ce Mos Nicolae aduce daruri tuturor copiilor ce au fost cuminti peste an si este un inger de fetita care s-a maturizat parca prea repede. Daca alti copii de Mos Nicolae isi doresc jucarii sofisticate, gadgeturi, telefoane smart,…