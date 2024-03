Stiri pe aceeasi tema

- Cantina Colegiului Tehnic ”Henri Coanda” din Timisoara a fost inchisa de inspectorii de la Protectia Consumatorului, dupa ce acestia au gasit capcane pentru rozatoare si chiar soareci morti, gandaci, mucegai, praf, alimente pastrare necorespunzator. In plus, a fost data o amenda de 3.000 de lei, potrivit…

- Poliția a inceput sa patruleze in zona de langa Cimitirul Borisovski, din Brateevo, Moscova, unde maine, 1 martie, va avea loc inmormantarea lui Aleksei Navalnii. De asemenea, au fost luate și alte masuri, relateaza un corespondent RusNews, potrivit libertatea.ro .

- Potrivit informațiilor, intr-o locuința la care s-a deplasat pentru a inmana pensia, poștașul a gasit doua persoane decedate (posibil in urma intoxicarii cu monoxid de carbon).Este vorba de doua femei (mama - 82 ani și fiica – 55 ani). Cu ocazia CFL intr-o camera separata, a fost descoperit cadavrul…

- Aproape jumatate din masinile inmatriculate in municipiul Iasi au norma de poluare sub Euro 4 si contribuie la poluarea orasului cu emisii de dioxid de azot si emisii ale particulelor PM 10 si PM 2,5. Potrivit datelor oficiale de la Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari din cadrul…

- Un tragic incident a avut loc in apropierea localitații Alma, din județul Sibiu, unde un barbat in varsta de 68 de ani a fost descoperit mort pe un camp. Autoritațile presupun ca a fost ucis de un animal salbatic.