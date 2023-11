Snoop Dogg a anunțat că renunță la fumat: „După multe discuții cu familia mea” Snoop Dogg, in varsta de 52 de ani, a anunțat pe rețelele de socializare ca renunța la fumat. Celebrul rapper nu a oferit prea multe explicații despre decizia sa, ci a cerut doar sa i se respecte intimitatea.Snoop Dogg, care și-a construit o imagine in jurul consumului exagerat de marijuana, spune ca renunța la fumat. Starul hip-hop, al carui nume real este Calvin Broadus, a facut anunțul surprinzator pe rețelele de socializare prin intermediul unui mesaj scris pe o fotografie alb-negru.„Dupa multe reflecții și discuții cu familia mea, am decis sa renunț la fumat. Va rog sa-mi respectați intimitatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

