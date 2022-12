Șnițel exotic, bun de servit în plină iarnă - Cea mai delicioasă rețetă cu două ingrediente banale Șnițel umplut cu mango, ciuperci și cașcavalIata un preparat delicios: Șnițel umplut cu mango, ciuperci și cașcaval.Șnițel umplut cu mango, ciuperci și cașcaval. Ingrediente 6 felii de șnițel de porc200 g ciuperci1 mango100 g cașcaval400 g aluat foietajo legatura ceapa verd2-3 fire patrunjel verde100 g mozzarella50 g unt1 ousarepiperȘnițel umplut cu mango, ciuperci și cașcaval. Mod de preparare Feliile de șnițel le batem ușor și le asezonam.Curațam ciupercile și le taiem feliuțe. Ceapa o curațam și o tocam.Intr-o tigaie topim untul și sotam ciupercile pana dispare din tigaie apa de la ele. Adaugam… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

