”Smutsia olteniensis”, pangolinul românesc Prima oara s-a auzit in Romania mai mult despre acest animal pe perioada pandemiei: pangolin. De ce sa nu recunoaștem, a devenit instantaneu „sursa” tuturor relelor, „pangolinul de Wuhan” fiind mai mult decat mediatizat. In timp s-au mai schimbat „poveștile”, dar nu despre acest lucru e vorba acum. Trebuie menționat insa ca, la momentul izbucnirii pandemiei, cercetatorii chinezi care au investigat „originea animala” a coronavirusului au declarat ca pangolinul, specie pe cale disparitie, ar putea fi „veriga lipsa” dintre lilieci si oameni, potrivit The Guardian. Analizele efectuate nu demult pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

