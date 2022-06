Smiley: „Cum să fim, mă, așa? Doamne ferește! În halul ăsta am ajuns?!” Smiley a rabufnit pe internet dupa ce mesajul Ro-Alert de furtuna primit duminica trecuta, noaptea, i-a trezit fetița. Micuța Josephine s-a speriat și a inceput sa planga. De altfel, multa lume se plange pe rețelele sociale de aceste alerte, mai ales ca ele sunt trimise cand furtuna deja a inceput și toata lumea a constatat deja ce se intampla. „Nu știu despre voi, dar aseara, in liniștea nopții, am primit RO-Alert de ploaie. Am ajuns sa primim alerta ca incepe ploaia… Cum sa fim, ma, așa? Doamne ferește! In halul asta am ajuns?! Te panichezi, alergi prin casa de nebun, se trezește copilul, incepe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

