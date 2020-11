Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va prelua mandatul in aceasta saptamana, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins toate cele 52 de apeluri formulate la validarea mandatului sau de primar. ”Incepem sa construim impreuna Noul Bucuresti, adica sa facem un oras bun pentru oamenii…

- "Am sentimentul unei puscarii. Toti suntem intr-o puscarie in care trebuie sa executam indicatii si ordine. Oameni care s-au certat cu legea si sunt acolo pentru vreo vina trebuie sa asculte de cei care le sunt superiori. Numai ca noi nu suntem intr-o puscarie. Suntem in Romania. Nu stiam ca Romania…

- Patima pacanelelor si jocurilor de noroc pare ca nu mai are limite, nici de varsta, nici in comportamentul celor cazuti prada mirajului unor castiguri rapide. Un barbat a fost injunghiat zilele trecute in fata unei sali de jocuri din Galati, in urma unui conflict izbucnit in interiorul cazinoului. Din…

- Un adolescent de 17 ani din Bucuresti, diagnosticat cu COVID-19, a ajuns la Terapie Intensiva cu sindrom inflamator multisistemic. Este al doilea copil care face acest sindrom care afecteaza toate organele, transmite Mediafax.Adolescentul de 17 ani din Bucuresti a ajuns la spitalul Victor Gomoiu in…

- In plina explozie a numarului de cazuri, infecția cu SARS-CoV-2 ajunge si la copii. Un baiețel de șase ani din Ilfov și un bebeluș de noua luni din Galați sunt tratati la Terapie Intensiva. Starea lor este stabila in acest moment.

- La Braila, 61 de persoane cazate intr-un centru pentru varstnici au fost depistate pozitiv la noul coronavirus. La fel și 5 angajați ai caminului. Unele teste nu sunt gata, așa ca numarul ar putea sa creasca.

- Liviu Dragnea ar putea fi eliberat din inchisoare, dupa cum se așteapta in rma deciziei judecatorilor Curții de Apel București de maine. Avocații fostului politician susțin ca acesta este ținut intr-un mod ilegal in spatele gratiilor.