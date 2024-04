Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani din județul Galați, aflata in coma, a primit un ficat de la un donator aflat in moarte cerebrala, operatia de transplant fiind efectuata in premiera la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi.

- Medicii de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi au efectuat un transplant de ficat unei femei din judetul Galati care suferea de insuficienta hepatica acuta si hepatita fulminanta toxica. Șefa Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu Movila, a declarat ca beneficiara transplantului renal, o…

- Un localnic ce trecea prin zona i-a observat și a alertat autoritațile. Mai multe echipaje de poliție și pirotehniști au intervenit la fața locului, iar proiectilul a fost ridicat de aceștia, urmand sa fie distrus. Proiectil de tun, neexplodat, gasit de un agricultor pe camp, in timp ce ara cu tractorul…

- Gradinița cu Program Prelungit "Voinicelul" din municipiul Satu Mare a organizat cea de-a opta ediție a Concursului regional "Glasuri cristaline". Acesta s-a desfașurat la Casa de Cultura "George Mihail Zamfirescu", locație care i-a gazduit peste 300 de preșcolari, sosiți din mai multe județe din centrul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a fost intrebat vineri la Galati daca va candida la alegerile prezidentiale si a raspuns ca nu amesteca lucrurile, atat timp cat este pe aceasta functie a NATO se preocupa de problemele Aliantei. The post PREZIDENȚIALE Geoana, intrebat daca va candida…

- Autoritațile suspecteaza intoxicația cu monoxid de carbon drept cauza a tragediei The post TRAGEDIE Doi copii gasiți morți in casa, posibil intoxicați cu monoxid de carbon first appeared on Informatia Zilei .

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Galați a decis sa ii ia copii femeii de 38 de ani, cunoscuta cu probleme psihice, care și-a abandonat o zi in spital fiul de 9 ani

- Biblioteca Județeana Satu Mare, Secția Imprumut pentru Copii, vine in intampinarea celor mai mici dintre cititori cu o sumedenie de activitați atractive și distractive. The post PRINTRE CARȚI Activitațile dedicate prichindeilor continua la Biblioteca Județeana first appeared on Informatia Zilei .