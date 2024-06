Comisia Europeană distribuie 1.475 de permise de călătorie tinerilor români în cadrul programului DiscoverEU DiscoverEU, ca parte a programului Erasmus +, le ofera rezidentilor in varsta de 18 ani din statele membre ale UE si din tarile asociate la Erasmus + posibilitatea de a calatori in intreaga Europa si de a-i explora diversitatea, arata comunicatul de presa al Comisiei Europene. Titularii permiselor pot invata despre patrimoniul cultural si despre istoria europeana, intrand in legatura cu oameni de pe intreg continentul. „Ca numar de participanti, aceasta runda de inscrieri are cel mai mare succes de cand DiscoverEU a aderat la programul Erasmus + in 2021. Ma bucur ca atat de multi tineri vor avea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

