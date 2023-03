Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va oferi in acest an, ca și in precedenții, un amplu program de sprijin, format din sesiuni de pregatire pentru examenul de bacalaureat, webinare de dezvoltare personala și consiliere individuala in cariera, destinat elevilor din intreaga țara. UVT vine in sprijinul…

- Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu Bursa de Valori București, organizeaza in data de 13 martie 2023, ora 11.30, la Timișoara, in Aula Magna a UVT, evenimentul „Antreprenoriat și finanțare pe piața de capital”, in cadrul caruia va fi lansata dezbaterii o tematica de actualitate, cea…

- La Universitatea Politehnica Timișoara este incurajata creativitatea, inovatia și imputernicirea tinerilor in procesul de invațamant. Prin proiectul „Re-imaginarea și co-crearea orașului de la fereastra mea”, inițiat de UPT prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), in colaborare cu…

- Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), in colaborare cu College of Green Development (HGUt) din Norvegia au inițiat proiectul „Re-imaginirea și co-crearea orașului de la fereastra mea”. Tinerii (studenti UPT și liceeni) care invata in Timișoara,…

- Renumitul flautist Matei Ioachimescu aduce concertul “inSuflu”, alaturi de Romanian Flute Ensemble, in 11 Martie 2023, de la ora 19, intr-un proiect susținut de Universitatea de Vest din Timișoara. Noua serie de concerte “inSuflu”, parte a proiectului “Flute Lab”, va fi prezentata intr-un turneu național…

- Ne face o deosebita placere sa va anunțam semnarea unui acord de parteneriat intre Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate din cadrul Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I “ din Timișoara, Centrul de Proiecte al municipiului Timișoara și Asociația Tehnoarte. Scopul parteneriatului…

- In urma Conferintei Nationale a Colegiilor si Liceelor Pedagogice din Romania, s-au conturat cateva concluzii si propuneri catre Minister pentru continuarea formarii invatatorilor in liceele pedagogice. Analizele au fost centrate pe necesitatea formarii cadrelor didactice de calitate, atat prin facultati…

- La data de 27 ianuarie 2023, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "G.E. Palade" din Targu Mureș, prin Centrul de Cercetare pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, organizeaza evenimentul științific de celebrare a zilei internaționale a protecției datelor, cu tematica "GDPR…