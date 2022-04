Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a condamnat cruzimea razboiului din Ucraina la slujba de Inviere de sambata seara de la Bazilica Sfantul Petru din Vatican, la care suveranul pontif a participat, dar pe care nu a prezidat-o. Cardinalul italian Giovanni Battista Re l-a inlocuit pe papa la conducerea slujbei, care presupune…

- Cardinalul italian Giovanni Battista Re l-a inlocuit pe papa la conducerea slujbei, care presupune o procesiune in intuneric aproape total in interiorul celei mai mari biserici a crestinatatii.Papa Francisc a stat asezat in fata bazilicii, intr-un scaun alb de mari dimensiuni.La slujba au participat…

- Papa Francisc a condamnat cruzimea razboiului din Ucraina la slujba de Inviere de sambata seara de la Bazilica Sfantul Petru din Vatican, la care suveranul pontif a participat, dar pe care nu a prezidat-o, probabil din cauza unor dureri la picior care l-au fortat sa-si reduca unele

- In tot acest timp, el a fost inconjurat de un grup de copii ucraineni refugiați, carora mai apoi, le-a oferit oua de ciocolata. In cadrul audienței generale de la Vatican, Papa Francisc a reiterat apelul pentru incetarea atrocitaților rușilor. Suveranul Pontif declara, in urma cu cateva zile, ca ia…

- Vitaliy Klitschko, fost pugilist și actual primar al Kiev-ului, a facut un apel la Papa Francisc și l-a invitat la Kiev in speranța ca Suveranul Pontif va putea contribui la salvarea vieților ucrainenilor și atingerea pacii. Klitschko i-a trimis o scrisoare Papei, dupa mesajele trimise și din partea…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- Papa Francisc a facut, miercuri, un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic, potrivit Agerpres. „Am vorbit mai devreme despre Holocaust: ganditi-va ca peste cinci milioane de persoane au fost ucise!”, a reamintit…