- Sfintele slujbe din perioada Sarbatorilor Pascale pot fi oficiate, in functie de numarul credinciosilor, in interiorul si/ sau in afara lacasurilor de cult, in conditiile starii de alerta, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, a transmis Cancelaria Sfantului Sinod. Potrivit Patriarhiei Romane,…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca numarul persoanelor care pot participa la Slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhiei este de maxim 70. Care sunt indrumarile Bisericii Ortodoxe pentru slujba de Paste. In data de 01 mai, incepand cu ora 23.00, accesul in piațeta Catedralei Patriarhiei se va realiza…

- Patriarhia Romana a prezentat indrumarile care au fost transmise tuturor eparhiilor de Cancelaria Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane referitoare la slujbele ce vor fi savarșite in perioada dintre sambata Floriilor și sarbatoarea Izvorului Tamaduirii (24 aprilie – 7 mai 2021), in condițiile…

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis marți, 20 aprilie, un set de recomandari privind modul in care se vor organiza slujbele in perioada 24 aprilie – 7 mai 2021. Se fac precizari privind procesiunile de Florii, Deniile, sosirea Luminii Sfinte și Invierea, dar și referitoare la sarbatoarea Izvorul Tamaduirii.…

- Cancelaria Sfantului Sinod a elaborat prezentele Indrumari, adresate tuturor unitaților de cult din Romania ale Bisericii Ortodoxe Romane, privind sfintele slujbe care vor fi savarșite in perioada dintre sambata Floriilor și sarbatoarea Izvorului Tamaduirii (24 aprilie – 7 mai 2021):1. Sfintele slujbe…

- Sfantul Sinod a facut, marti, o serie de recomandari pentru organizarea slujbelor de Florii si de Paste, aprobate de Patriarhul Daniel. Astfel, se cere respectarea tuturor normelor sanitare, distantare, calcularea numarului maxim de personae care pot intra in biserica si cat mai multi voluntari care…

