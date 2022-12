Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul istoric al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, petrecut acum 2022 de ani și praznuit cu multa stralucire in data de 25 decembrie a fiecarui an, este menit sa aduca multa bucurie și fericire in sufletele creștinilor, de toate varstele, din toate neamurile și din toate categoriile sociale…

- PROGRAM liturgic la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, 24-31 decembrie. Slujba de Craciun, oficiata de IPS Irineu Program liturgic la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, 24-31 decembrie: Liturghia de Craciun va fi oficiata duminica, 25 decembrie, de IPS Irineu, Arhiepiscop de Alba Iulia. Sambata,…

- Anda Adam s-a maritat din nou. In urma cu puțin timp solista și-a oficializat relația la Casa de casatorii de pe langa primaria sectorului 1 cu Yosif Eudor Mohici, un francez de orgine romana care are multe afaceri aici. Nascut la Paris, unde a locuit pana la 18 ani, școlit la Cambrige (Marea Britanie),…

- Andreea Antonescu a nascut! Cum se simte proaspata mamica Andreea Antonescu traverseaza cea mai fericita perioada din viața ei. Artista a nascut ieri, 19 decembrie, o fetița perfect sanatoasa. Chiar ea a dezvaluit acest lucru pe rețelele de socializare. Nu a postat vreo fotografie din maternitate, insa…

- Pastorala Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, transmisa de sarbatoarea Nasterii Domnului 2022, este intitulata „Hristos uneste cerul cu pamantul”. Patriarhul Romaniei subliniaza, in scrisoarea pastorala, ca „Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboara in lume sa Se nasca, sa creasca si sa ne mantuiasca,…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, adreseaza, in Pastorala de Craciun, un indemn la iubire milostiva si solidaritate fata de toti oamenii, dar mai ales fata de cei care sufera din cauza razboiului. „Sa cultivam pacea inimii noastre primita de la Hristos, prin rugaciune si fapte bune, si sa…

- Cum s-a nascut povestea darurilor din ghetuțe. SFANTUL NICOLAE, ingerul pazitor al copiilor Scrierile teologice spun ca era o persoana cu o credinta netarmurita in Dumnezeu, care a trait in secolul al IV-lea. In anul 325, Sfantul Nicolae a participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, eveniment…

- Incepand cu ora 18.30, autoritatile estimeaza ca peste 250.000 de persoane s-au inchinat la moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt. La rand, pentru prima data pe ziua de astazi, sunt sub 10.000 de persoane . Se asteapta in jur de 6 ore pentru a ajunge in curtea Catedralei Mitropolitane.…