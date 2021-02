Stiri pe aceeasi tema

- Premierul sloven conservator, Janez Jansa, a supravietuit luni unei motiuni de cenzura depuse in parlament de opozitie care l-a acuzat ca a utilizat criza coronavirusului pentru a instaura o "democratie autoritara", noteaza AFP. Pentru motiunea partidelor de centru-stanga au votat 40 de deputati, sapte…

- Opozitia slovena de stanga a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului conservator condus de premierul Janez Jansa, pe care-l acuza pentru sustinerea Poloniei si Ungariei in disputa lor cu UE privind statul de drept, pentru apropierea de Donald Trump, precum si pentru ingradirea libertatii…

- Igor Dodon susține ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Ion Chicu, depusa de deputații PAS și cei din Platforma DA și susținuta de PDM, nu are nicio șansa sa e votata in Parlamentul de la Chișinau. Dodon susține ca cel mai probabil nici cvorum nu va exista la ședința in cadrul careia…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea sustine ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului, depusa de catre deputatii PAS, Platforma DA si PDM, „nu este o solutie si nu asigura tot procesul”. Afirmatia a fost facuta in contextul in care prin demiterea Guvernului se urmareste provocarea alegerilor parlamentare…

- Deputații socialiști se arata nedumeriți de moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Ion Chicu pe care fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate o va depune, astazi, la ședința in plen.

- Președinta aleasa Maia Sandu a declarat ca daca in urmatoarele zile, Guvernul Chicu nu-și va da demisia, cel mai probabil deputații PAS din Parlament vor veni cu o moțiune de cenzura impotriva guvernului. Declarația a fost facuta aseara, in cadrul emisiunii In Profunzime, de la Pro TV.