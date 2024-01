Stiri pe aceeasi tema

- Slovacul Milan Skriniar, jucatorul echipei franceze PSG, ar putea fi operat dupa ce a suferit miercuri o entorsa la glezna stanga. Operatia l-ar face pe fundasul parizienilor sa rateze cateva luni din acest sezon.Milan Skriniar (PSG) ar putea absenta cateva luni Slovacul Milan Skriniar, jucatorul…

- PSG a caștigat Supercupa Franței, dupa 2-0 cu Toulouse. La finalul partidei, in timpul sarbatoririi victoriei, Kylian Mbappe (25 de ani) a fost protagonistul unui gest controversat. Camerele TV care au transmis meciul au ratat ce s-a intamplat, dar totul a fost surprins de suporteri, iar videoclipul…

- Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Frantei pentru a 12-a oara in istorie, dupa ce a invins-o pe FC Toulouse, deținatoarea Cupei, cu scorul de 2-0. Campioana en titre a Franței a deschis scorul dupa doar trei minute prin sud-coreeanul Kang-In Lee, din pasa lui Dembele. PSG si-a dublat avantajul…

- Paris Saint Germain a caștigat miercuri a 12-a Supercupa a Franței din istoria clubului, dupa ce a invins-o pe Toulouse (2-0), iar Kylian Mbappe a stabilit un nou record in tricoul parizienilor.

- Dupa victoria de miercuri a echipei Paris Saint-Germain, scor 2-0, cu Toulouse, in Supercupa Frantei, Kylian Mbappe a acceptat sa vorbeasca despre viitorul sau. Ajuns la final de contract in iunie, atacantul parizian nu stie inca unde va juca in sezonul urmator, conform news.ro."Suntem fericiti ca…

- Paris Saint-Germain, campioana Frantei, a invins miercuri seara, la Paris, scor 2-0, formatia FC Toulouse, detinatoarea Cupei Frantei, castigand astfel un nou trofeu, Supercupa Frantei, pentru a 12-a oara in istoria sa, informeaza news.ro.Pe Parc des Princes, parizienii au deschis scorul inca din…

- Paris Saint-Germain a inceput anul 2024 cu un trofeu, dupa ce a invins-o cu scorul de 2-0 pe Toulouse in finala Supercupei Franței. Formația lui Luis Enrique deține recordul acestor trofee, avand 12 in palmares.

