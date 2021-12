Slovacia le va oferi vouchere persoanelor care se vaccinează împotriva COVID-19 Slovacii din categoria de varsta 60 de ani si peste vor primi o recompensa financiara daca se vor vaccina impotriva COVID-19 sau vor primi doza booster, intr-o tara cu o rata de vaccinare de numai 46,5%, fata de media europeana de 66,8%, informeaza Reuters si agentia slovaca TASR. Parlamentul a aprobat joi propunerea guvernului, care intentionase anterior sa acorde vouchere in valoare de 500 de euro pentru hoteluri sau restaurante, insa in cele din urma a optat pentru oferirea unei sume in bani, care va putea avea orice destinatie. In favoarea amendamentului au votat 97 din cei 138 de deputati… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Slovacii din categoria de varsta 60 de ani si peste vor primi o recompensa financiara daca se vor vaccina impotriva COVID-19 sau daca fac doza booster, intr-o tara cu o rata de vaccinare de numai 46,5% fata de media europeana de 66,8%, informeaza Reuters si agentia slovaca

- Pana in prezent, dozele booster de vaccinuri ARNm au fost oferite, in Suedia, persoanelor de peste 65 de ani, cu eventualitatea extinderii acestora la alte grupuri si continuand incercarile de a convinge o parte considerabila a persoanelor nevaccinate sa accepte sa li se administreze vaccinul, relateaza…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca Europa este „epicentrul pandemiei” de COVID-19 in momentul de fata, el subliniind ca estimarile realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca, la nivel european, sute de mii de oameni vor muri in…

- Ungaria inregistreaza miercuri 10.265 de noi infecții COVID-19, cel mai mare numar zilnic de la sfarșitul lunii martie, a anunțat guvernul. Cazurile zilnice se apropie de varful de 11.265, atins in timpul celui de-al treilea val al pandemiei. Ungaria nu are aproape nicio restricție in vigoare…

- Numarul de cazuri de imbolnavire cu Covid-19 la nivel global a depașit, luni, 250 de milioane, in situația in care țarile din Europa de Est, unele dintrele ele cu o rata scazuta a vaccinarii, precum Romania și Bulgaria, se afla in mijlocul valului patru și raporteaza cifre record ale infectarilor și…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.…

- Un roman a murit de Covid la fiecare 6 minute in primele 10 zile din octombrie, scrie Reuters , care subliniaza ca acest bilanț pare sa nu fie ingrijorator pentru romanii care refuza in continuare sa se vaccineze. Agenția internaționala de presa prezinta situația dintr-o localitate din jurul Bucureștiului,…

- Alte 1.153 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 935 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 18 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Turcia, 4-Ucraina, 2-Romania, 2-Italia, 1-Bulgaria, 1-Danemarca, 1-Egipt,…