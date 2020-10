Slovacia înăsprește retricțiile din cauza pandemiei de coronavirus De sambata in Slovacia au intrat in vigoare noi restricții pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Testarea in masa a inceput de doua zile in acest stat. Conform DPA și Agerpres, cetațenii din Slovacia vor avea voie sa iasa din casa numai pentru a merge la serviciu, la cumparaturi de alimente sau pentru a rezolva treburi urgente. Noile reguli sunt in vigoare pana pe 1 noiembrie. Reguli si mai dure se aplica in patru districte de-a lungul granitei cu Polonia, care au fost extrem de afectate de pandemie. Programul de testare in masa va continua in Slovacia pentru urmatoarele doua saptamani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

