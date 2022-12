Slalomul Schengen, de la Sibiu la Viena Reacția oarecum tardiva a președintelui Klaus Iohannis dupa ce Austria n-a fost de acord cu intrarea Romaniei in Spațiul Schengen a readus in memoria colectiva declarația acestuia din 2021 dupa tragedia de la spitalul din Constanța: ”Sunt ingrozit. Statul roman a eșuat in misiunea de a-și proteja cetațenii. Este o zi neagra, de doliu, pentru natiunea romana”. Dar, acum, dupa ce Austria ne-a blocat intrarea in Spațiul Schengen, n-a fost cumva o zi neagra și pentru ”guvernul meu” al generalului Nicolae Ciuca? Și da, și nu. Insa, in ”Romania lucrului bine facut” s-a uitat cam repede faptul ca in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

