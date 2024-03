Slăbiciunea UE: productivitatea Intr-adevar, Uniunea Europeana se confrunta cu o criza de competitivitate: cele mai recente date au aratat ca productivitatea din zona euro a scazut cu 1,2% in trimestrul al patrulea fața de anul precedent, in timp ce in SUA a crescut cu 2,6% in aceeași perioada. Creșterea productivitații muncii in SUA a fost mai mult decat […] The post Slabiciunea UE: productivitatea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

