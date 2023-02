Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului a decis, dupa mai multe ședințe de lucru, ca proiectul "Adaptarea si optimizarea sistemului de cultura ecologica superintensiva a capsunului in spatii protejate", propus a fi amplasat in comuna Saschiz, satul Saschiz, pe DN 13,…

- Continue reading Moment istoric pentru cercetarea arheologica din Romania: a fost depus dosarul de nominalizare a Limesului Dacic pentru inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, de catre cercetatorii clujeni at Info real.

- Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G. E. Palade Tg. Mureș, organizeaza, in perioada 20 februarie – 2 iunie 2023, o ampla serie de cursuri de pregatire pentru examenul de Bacalaureat – sesiunea 2023. Vor fi disponibile module de pregatire pentru toate disciplinele prevazute in programa…

- Mihail Șaran, directorul și fondatorul companiei „Bismobil Kitchen", a fost reținut „acum cateva zile in urma" pe Aeroportul Internațional Chișinau in timp ce intenționa sa pasaseasca țara, informeaza publicația Ziarul de Garda, din Moldova. Compania este acuzata ca a lasat fara bani și fara mobila…

- Directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Mureș, dr. Iuliu Moldovan, a prezentat marți, 17 ianuarie 203, la postul de televiziune M9 TV Romania, informații la zi despre situația cazurilor de gripa din județul Mureș. Potrivit directorului executiv al Direcției de Sanatate Publica Mureș, in…

- Veste extraordinara pentru Romania și patrimoniul ei cultural național, venita chiar de 1 Decembrie, Ziua Naționala! Camașa cu altița, celebra deja ”ie” romaneasca”, a fost inclusa in patrimoniul UNESCO, decizia fiind luata astazi de catre comitetul UNESCO reunit la Rabat, in Maroc. Dosarul de candidatura…

- Pregatirile pentru BIENALA [arhitectura.6], eveniment organizat la Reghin de Ordinul Arhitecților din Romania (AOR) Filiala Sibiu-Valcea in parteneriat cu OAR Brașov-Covasna-Harghita și OAR Mureș, sunt aproape finalizate. [arhitectura.6] va poposi in municipiul Reghin in perioada 1-8 decembrie, vernisajul…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, s-a intalnit marți, 15 noiembrie, la București, cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației din Romania. "Astazi am fost felicitat la București de domnul ministru Cseke Attila pentru numeroasele proiecte europene…