Situație incendiară: Jeff Bezos a dat în judecată NASA Blue Origin, compania aerospațiala condusa de Jeff Bezos, a dat in judecata NASA, dupa decizia agenției aerospațiale americane de a acorda un contract de construire a landerului lunar de 2,9 miliarde de dolari companiei SpaceX. Compania respectiva este deținuta, dupa cum bine se știe, de catre Elon Musk. „Aceasta plangere contesta evaluarea inadecvata și ilegala de catre NASA a ofertelor”, au transmis avocații Blue Origin, citați de CNBC , potrivit digi24.ro. „Batalie” pe contracte Acțiunea depusa luni in instanța reprezinta un nou pas in incercarea Blue Origin de a schimba decizia NASA de a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni de proteste fața de decizia NASA de a alege compania SpaceX pentru construirea unui modul de aterizare pe Luna, Blue Origin, compania aerospațiala a lui Jeff Bezos, a apelat la un tribunal federal impotriva agenției spațiale americane. „Blue Origin a depus o plangere la Curtea Federala pentru…

- Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, a dat in judecata guvernul american, dupa decizia luata de NASA de a acorda un contract in valoare de 2.9 miliarde de dolari companiei SpaceX, condusa de Elon Musk.

- Blue Origin, compania aerospațiala a miliardarului Jeff Bezos, a dat în judecata NASA din cauza deciziei deciziei agenției aerospațiale americane de a acorda un contract profitabil companiei rivale SpaceX deținute de Elon Musk, relateaza CNBC.„Aceasta acțiune contesta evaluarea inadecvata…

- NASA nu a încalcat reglementarile în vigoare alegând SpaceX pentru construcția viitorului sau modul de aterizare pe Luna, a declarat vineri garantul contractelor publice americane, respingând astfel pretențiile concurenților Blue Origin și Dynetics, potrivit AFP.Proiectul…

- Porsche SE, holdingul care controleaza Grupul Volkswagen, a pariat recent pe rolul spațiului in dezvoltarea tehnologiilor viitoare, anunțand ca investește intr-un start-up care incearca sa rivalizeze cu Blue Origin al lui Jeff Bezos și SpaceX al lui Elon Musk, scrie CNBC, anunța Mediafax. Compania,…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali. Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania a solicitat…

- NASA va lansa in 2024 o misiune spre Europa, luna inghetata a lui Jupiter, pentru a determina daca aceasta poate sustine viata. Agentia spatiala americana a anuntat vineri ca, pentru aceasta calatorie planificata, a ales SpaceX, o victorie majora pentru compania miliardarului Elon Musk, care are…

- Richard Branson se pare ca va fi primul care va ajunge la limita spațiului cosmic. Pe 11 iulie, acesta va urca la bordul unei nave Virgin Galactic și se va lansa spre zona cu gravitație zero. Zborul lui Jeff Bezos este programat cateva zile mai tarziu, pe 20 iulie. Ambii miliardari și-au creat companii…