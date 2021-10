Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 17 ani, din Gugesti, care a nascut luna trecuta, a fost trimisa in stare grava la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iasi in urma unor complicatii dupa ce aceasta a fost depistata pozitiva la infectia cu virusul SARS-CoV-2. „Tanara a nascut luna trecuta, prin cezariana, un copil sanatos.…

- Spitalul de Boli Infectioase Sf Parascheva din Iasi, singurul spital de profil de grad I din zona Moldovei, se confrunta cu cel mai sumbru scenariu imaginat privind scenariul patru, avand in ultima perioada un numar foarte mare de pacienti cu COVID-19 internati in stare grava, a declarat, marti, dr…

- Doi copii cu COVID 19 au fost internați in stare grava, cu febra mare, la Matei Balș. Unul dintre ei are doar o luna, mama fiind nevaccinata. Mama celuilalt, nevaccinata și infectata cu coronavirus și ea, susținea ca are laringita și era convinsa ca nu poate fi altceva. Un medic de garda de la Spitalul…

- Alte 277 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate, astazi, in Republica Moldova, dintre care 228 in randul persoanelor nevaccinate. Bilanțul persoanelor testate pozitiv la noul virus a ajuns, de la inceputul pandemiei, la a 266.591.